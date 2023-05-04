Samsung'un 2023 Model TV'leri "Hiç Olmadığı Kadar Etkileyici" Sloganıyla Tanıtıldı

Samsung, 2023 model TV'lerini "Hiç olmadığı kadar etkileyici" sloganıyla tanıttı.

Samsung, sürdürülebilirlik için yenilikçi çözümler getiriyor ve PET üretimi sırasında havaya salınan karbondioksiti toplayarak dönüştürüyor ve düşük karbonlu reçine elde ediyor. Bu reçine, Samsung TV'lerin arka panellerinin üretiminde kullanılıyor. Samsung, ürünlerinin ağırlığını azaltmak için enjeksiyon teknolojisi kullanarak reçine kalıplarının arasında hava enjekte ediyor.

Samsung, yeni geliştirdiği Relumino Mod sayesinde daha az gören kişilerin TV izleme deneyimini iyileştirebiliyor. Tüm bu yaklaşım, 2023 TV ürünlerinin ana felsefesi olan "Her zamankinden daha etkileyici" sloganına götürüyor.

Samsung %50 Oranında Geri Dönüşütürülmüş Reçine Malzeme Kullanıyor

Samsung'un yenilikçi ürün yaklaşımını ortaya koyabilmek için dünya çapındaki 39 AR-GE merkezi ve bu alanda yaptığı 14,1 milyar dolarlık yatırıma dikkat çeken Mert Gürsoy, Samsung'un televizyon alanında Türkiye'deki performansıyla ilgili olarak "Türkiye'de de 2022 4. çeyrek sonuçlarına göre toplam TV pazarı büyümesi %5 olurken, Samsung olarak biz %15'lik büyüme kaydettik. Böylelikle pazar payımız %29'a ulaştı." açıklamasında bulundu.

Samsung OLED teknolojisi, mükemmel kontrast ve renk ifadesiyle gerçek siyah renk ve şaşırtıcı ölçüde doğal görüntüler sunuyor. Samsung'un 2023 TV'leri, monitörleri ve uzaktan kumandalarında en az %50 oranında geri dönüştürülmüş reçine malzeme kullanılıyor.

Samsung, Neo QLED 8K ile Çıtayı Yükseltiyor

Gerçeğe en yakın görüntü kalitesinden sürükleyici ses özelliklerine uzanan bir yelpazede Samsung, Neo QLED 8K ile çıtayı bir kez daha yükseltiyor. Ayrıca Neo QLED 8K serisine 98 inçlik bir model ekleyerek gerçek sinema deneyimi ölçeğinde kusursuz renk reprodüksiyonu ve gerçeğe yakın ayrıntı sunuyor. Her sahnede sürükleyicilik için Dolby Atmos ve Q-Symphony 3.0 ile mükemmel ses özellikleri de sağlıyor.

Yeni tanıtılan modellerden QN900C modeli, Samsung'un birinci sınıf Neo QLED 8K serisinin zirvesinde yer alırken, birinci sınıf TV kategorisinde öne çıkıyor. Auto HDR Remastering ve 8K AI yükseltme gibi çığır açan teknolojilerle QN900C, hem sektör uzmanlarını hem de eleştirmenleri etkiliyor.

Samsung, bu yılın TV ve monitör serileri hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.