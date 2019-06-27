Samsung, Huawei Mate X Modelinden Kopya Çekti

Akıllı telefonlar her yıl değişen trendlere sahip ve firmalar da genellikle bu trendlere göre hareket ediyor. Bundan kısa bir süre önce herkesin büyük bir heyecanla beklediği Samsung Galaxy Fold, artık pek heyecan uyandırmıyor. Bunun farkında olan şirket, yeni bir tasarımla kullanıcıların karşısına geçmek istiyor. İşte haberimizin detayları.

Koreli The Insider isimli yayın kuruluşuna göre Samsung Galaxy Ford'un yenilenen tasarımı tamamladı. Ancak bazı soru işaretleri bulunuyor. Samsung Galaxy Fold’un daha yeni tasarımlarında şirket kopya çekti ve Huawei Mate X’in hemen hemen aynısını üretti.

Samsung Galaxy Fold dışa doğru katlanacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakın bir zaman önce Galaxy Fold modelini piyasaya kısa süreliğine sürdü ve sonuçlar hüsran oldu. Şirketin en çok eleştirilen yönü ise cep telefonlarının içe doğru katlanmasıydı.

Samsung ile ilgili genel sızıntılara göre şirketin, Galaxy Fold modelinin bir de dışarıya doğru katlanan türünü üretmeye çalıştığı ifade edildi. Böylece Samsung, daha estetik bir görüntü elde etmeye çalışacak. Ancak Huawei Mate X modeli, Eylül ayında geleceği için şirketin Ağustos ayı içerisinde ciddi bir önlem alması ve bu tarihte ürününü piyasaya sürmesi gerekiyor.

Her ne kadar Huawei Mate X modelinin 5G için beklendiği söylense bile, Google tarafından konulan bazı yasakların gecikmede etkili olduğu tahmin ediliyor. Huawei Mate X yakın bir zamanda kullanıcıların elinde olacak ve Samsung tasarım açısından en yakın rakipleri.

Peki sizce de katlanabilir ekran teknolojisinde Huawei ve Samsung arasındaki mücadele nasıl şekillenecek. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.