Samsung, Huawei'nin Android Lisansı Sorunları ile Dalga Geçti

Açık bir şekilde olmasa da birbirleri ile sıkı rekabet içinde bulunan Huawei ve Samsung, en küçük fırsatları bile en ağır şekilde kullanabiliyorlar. Huawei'nin ambargo nedeniyle Android lisansı almakta sorun yaşamasıyla dalga geçen Samsung, kullanıcılara ilginç bir e-posta gönderdi.

Google ile gerekmedikçe yakın ilişkiler içine girmeyen Samsung, rakibinin düştüğü sıkıntılı durumu fırsat bilerek bu konuda kullanıcılara e-posta gönderdi. Bildiğiniz üzere Amerika ile yaşadığı sorunlardan dolayı Android lisansı alamayan Huawei, Mate 30 serisini Google uygulamaları ve servisleri olmadan satışa sunacak.

Huawei tarafından Mate 30 serisinin tanıtıldığı etkinlik sırasında Latin Amerikalı müşterilerine e-posta atan Samsung, kullanıcılara "Güncellemelerin, uygulamaların ve Google hizmetlerinin tadını çıkar." anlamına gelen bir içerik gönderdi.

Bununla birlikte bu e-postaların lansman ile hiçbir alakası olmadığını ve zamanlamanın tamamen tesadüf olduğunu da düşünebiliriz. Ancak Samsung'un, Huawei'nin geçici zayıflığından faydalanmak için her şeyi yapabileceğini de göz önüne almamız gerekiyor. Kendisine mümkün olduğu kadar yeni müşteri sağlamak isteyecek olan şirket, bu gibi olaylara başvurmaktan da çekinmeyecektir.

Peki ya Huawei?

Ancak bu durumların sadece Samsung tarafından yapıldığını ve acımasızca olduğunu düşünmeyin. Örneğin geçtiğimiz Mayıs ayında Samsung mağazasının üstüne akıllı telefon reklamı veren Huawei de bu tip adımları oldukça sevmekte. Yine de Huawei'nin yaşadığı sorunun ciddi bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin bu olaydan nasıl etkileneceğini ve satışların ne yönde seyredeceğini ise tahmin etmek oldukça zor.