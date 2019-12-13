Samsung, Huawei ve Apple'ın Karnesi Açıklandı! Lider Değişebilir

Son zamanlarda ticaret yasağı ile başı belada olan Huawei, yaşanan tüm sorunlara karşın hızla büyümeye devam ediyor.

Samsung'un Hemen Ardında

Satışlarda hızlı bir ivme yakalayan Huawei 2015 yılından bu yana önemli başarılar elde ediyor. 2015 yılında 104 milyon birim satış ile yüzde 5,5 pazar payı elde eden şirket, en büyük üçüncü telefon üreticisi haline gelmişti. 2016 yılında yeni hedeflerini açıklayan şirket, 2021 yılında birinci sıraya yerleşmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan son raporlar bunun çok da mantıksız bir hedef olmadığını ortaya koyuyor.

Söz konusu rapora göre Huawei bu yılı 251 milyon birim akıllı telefon sevkiyatı ile yüzde 17,7 pazar payına sahip olarak ikinci sırada bitirecek. Bu pazar payını göz önüne alırsak yüzde 21,3 pazar payına sahip olan Samsung'un yüzde 3,6 gerisinde olduğunu fark ediyoruz. Bu yılı 323 milyon birim sevkiyat ile tamamlaması beklenen Samsung, yüzde 21,3 pazar payı ile ilk sırada bulunuyor.

Fark Hızla Kapanıyor

Tüm bunlara karşın geçtiğimiz senenin oranlarına baktığımızda Huawei tarafında yüzde 14,4 pazar payını görürken, Samsung tarafında yüzde 20,3 pazar payını görüyoruz. Aradaki yüzde 5,9 oranındaki fark, bu yıl yüzde 2,3 gerileyerek güncel seviyeye geldi.

Şirketin ticaret yasağı nedeni ile kullanamadığı servisler Çin'de büyük etkiler yaratmasa da Avrupa ülkeleri açısından büyük önem teşkil etti. Yani potansiyel satışın gerçek seviyeden çok daha yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine de şirketin tüm bu olanlara karşın hızlı yükselişine devam etmesi oldukça etkileyici.

Premium Segmentin Lideri: Apple

Eğer Apple tarafına bakarsak şirket bu sene 193 milyon birim akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu miktarla birlikte yüzde 13,6 oranında pazar payını ele geçiren şirketin premium segment içerisinde oldukça başarılı ilerlediğini söylemek mümkün.

Genel bir bakış açısından ele alırsak Samsung, Huawei ve Apple bu sene sattıkları 767 milyon birim akıllı telefon ile birlikte toplam pazarın yüzde 52,6 oranındaki kısmını kontrol ediyorlar. Diğer markaların toplam satışı ise 652 milyon birim seviyesinde kalıyor ve diğer tüm markalar pazarın yüzde 47,4 oranındaki alanını yönetiyor.

Yine de güncel trendlerin ilk üç markada ilerlediğini ve ilerleyen tarihlerde diğer markalara yönelik payın azalacağını söylemek gerekiyor. Bu noktada öne çıkan şirketler olacak olsa da pek çoğunun pazar payı olumsuz etkilenecektir.