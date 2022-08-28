Samsung İki Tarafı da Ekranla Kaplı Telefon Geliştiriyor Olabilir

Geçmişten bugüne asla gerçekleşmeyecek olağandışı fikirlerle dolu pek çok patent başvurusu gördük. Bunlardan biri yine ilginç bir fikir olsa da bahsi geçen şirket Samsung olduğundan gerçeğe dönüşebilir. Samsung çift ekranlı bir telefon tasarımının patent haklarını aldı ve bu ikinci ekran telefonun arka kısmında bulunuyor.

Arkaya bakan ikincil panellere sahip akıllı telefonlar tamamen yeni değil ancak Samsung'un bu son patent başvurusunda açıklanan yaklaşımının bazı benzersiz özellikleri var.

WIPO'da (Dünya Fikrî Mülkiyet Ofisi) keşfedilen son patent başvurusu bu yıl Ocak ayında dosyalandı ve dün 25 Ağustos'ta yayınlandı. Patent başvurusu arkaya bakan bir ekranın eklenmesi dışında, mütevazı bir tasarıma sahip bir akıllı telefonu anlatıyor.

Çift Taraflı Ekran Yalnızca Patent Başvurusundan İbaret Olabilir

Zamanında Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, birkaç yıl önce Nubia X ve Nubia Z20'yi piyasaya sürdüğünde benzer bir şey denedi ancak bu cihazlar şeffaf bir arkaya bakan ekran kullanmadı. Bunun yerine açık olmadığında normal arkaya bakan ekranı gizlemek için daha yüksek opaklığa sahip bir arka cam panel kullandılar.

Buna karşılık Samsung'un son patent başvurusu, görünüşte tamamen veya kısmen açılabilen, muhtemelen Her Zaman Açık Ekran'a benzeyen şeffaf bir ekrana sahip bir cihazı tanımlıyor. Logoları, benzersiz tasarımları, bilgileri bir bakışta sergilemek için kullanılabilir ve kişiselleştirme olanakları da oldukça fazla olabilir.

Ancak her zaman olduğu gibi unutulmaması gereken, patentli bir teknolojinin gerçek bir ürün olup olmayacağının garantisinin olmamasıdır. Samsung'un asla gerçekleşmemiş birçok patenti var ve bu da onlardan biri olabilir.