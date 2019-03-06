Samsung İki Yeni Katlanabilir Ekranlı Telefon Geliştiriyor

Mobil Dünya Kongresi kapsamında merakla beklenen katlanabilir telefonunu tanıtan Samsung'un, Galaxy Fold ismini verdiği modelin son olmadığı, iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı dile getirdi.

Royole Flexpai modelinin ilk katlanabilir telefon olarak piyasaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gün yüzüne çıkmıştı. Teknolojinin geleceği olarak gösterilen katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya devam edecek olan Samsung hakkında yeni iddialar ortaya atılırken, Güney Koreli teknoloji üreticisinin iki yeni model üzerinde daha çalıştığı belirtildi.

MWC 2019 sırasında gösterilen Samsung Galaxy Fold, üç ekranı ile dikkat çekmişti. İçe doğru katlanan telefonun arka kapağında bulunan ekran normal telefon olarak kullanılıyor, ekran açıldığında ise tablet oluyordu. Huawei Mate X ise bunun tersine arkaya doğru katlanıyor ve iki ekran kullanılıyordu. Bloomberg tarafından aktarılan haberde Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarından birinin tasarımına da yer verildi.

Ünlü ekonomi mecrasının aktardığı haberde, Samsung’un yeni katlanabilir ekranlarından bir tanesinin, Samsung W serisine benzeyeceği belirtildi. Yukarı doğru açılacak iki ekran barındıracak telefonda bu sefer alt tarafta klavyenin bulunmayacağı, bunun yerine ekran konulacağı ve Galaxy Fold’a benzer bir tasarımın gün yüzüne çıkacağı bildirildi.

Henüz Samsung’un yeni katlanabilir ekran tasarımlarını kesinleştirmediğine değinilen haberde, gelecek modellerin daha ince ve Huawei X ile yarışabilecek kapasite olacağıan ise kesin gözüyle bakıldığı dile getirilenler arasında yerini aldı.