Samsung İkinci Android Go Telefonu Galaxy J4 Core'u Duyurdu

Samsung geçtiğimiz Ağustos ayında Android Go işletim sistemiyle çalışan ilk telefonu Galaxy J2 Core’u duyurmuştu. Şimdi ise bu telefonun devamı niteliğinde, yine Android Go işletim sistemine sahip olan yeni bir telefon daha duyuruldu. Galaxy J4 Core adlı bu yeni telefonun teknik detayları da paylaşıldı.

Galaxy J4 Core, 1.4 Ghz dört çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor (işlemci modeli belirtilmiyor). Telefonda 6 inç 720x1480 piksel çözünürlüklü bir ekran kullanılıyor.

Cihazın ön kısmında F2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP çözünürlüklü bir kamera yer alırken, arka kısımda ise yine F2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüklü bir kamera yer alıyor.

1 GB RAM’e sahip olan Galaxy J4 Core’da 16 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanı Micro SD kart yardımıyla 512 GB’a kadar arttırılabiliyor. Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0, GPS gibi bağlantı özelliklerine de sahip olan telefonda 3,300 mAh’lik bir batarya bulunuyor.

177g ağırlığındaki cihaz Android 8.1 Oreo Go işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu telefonun öncüsü konumundaki Galaxy J2 Core’un 100 doların (yaklaşık 546 TL) biraz üzerinde bir fiyattan satıldığını biliyoruz ancak Galaxy J4 Core’un satış fiyatı ve hangi bölgelerde satışa çıkacağı bilgisi henüz paylaşılmadı.