Samsung İlk Kredi Kartını Kullanıma Sundu: İşte Sunduğu Fırsatlar

Samsung, Hindistan'da ilk kredi kartını piyasaya sürerek, 50'den fazla şirketin Dünya'nın en büyük ikinci internet pazarında tüketicilerin dikkatini çekmek için kıyasıya rekabet ettiği bir sektöre girmiş oldu.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Samsung Axis Bank Kredi Kartı adını verdiği kartların kullanımını başlatmak için Mumbai merkezli Axis Bank ve küresel ödeme işlemcisi Visa ile ortaklık kurduğunu belirtti. Şirket yöneticileri, New Delhi'deki bir etkinlikte, Samsung'un ürünlerini ve hizmetlerini kartlardan herhangi biri aracılığıyla satın alan tüketicilerin "yıl boyunca" %10'luk bir geri ödeme alacağını söyledi.

Samsung Kredi Kartı Sahipleri Benzersiz Fırsatlara Sahip Olacak

Hindistan'ın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı olan Samsung, müşterilerine kredi kartlarında "heyecan verici" finansman seçenekleri de sunacağını söyledi. Yöneticiler, kartların özellikle daha küçük Hint şehir ve kasabalarındaki tüketicilere hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Samsung'un girdiği sektör zorlu ve çetin olsa da fırsat kuşkusuz büyük. Hint bankaları ülkedeki müşterilere 1 milyardan fazla banka kartı verdi ancak sektör tahminlerine göre ülkede 25 milyondan az kişinin kredi kartı var. Müşteriler, kartları aracılığıyla yaptıkları harcamalar için ödüller kazanacak ve yemek dağıtım hizmeti Zomato, moda e-ticaret Myntra, çevrimiçi eczane Tata's 1mg, bakkal Bigbasket ve Urban Company dâhil olmak üzere yerel firmalardan fırsatlara erişebilecekler.

Samsung'un bu kredi kartı projesini diğer ülkelerde de başlatıp başlatmayacağı şimdilik belirsiz.