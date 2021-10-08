Samsung Internet Wear OS için Yayınlandı

Samsung, eski nesil Tizen akıllı saatlerinde mevcut olan Samsung Internet tarayıcısını Wear OS için yayınladı. Bu sayede Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic modellerinden LTE ya da Wi-Fi üzerinden internette gezinme şansına sahip olacaksınız.

Samsung Internet Wear OS için Kullanıma Sunuldu

Bildiğiniz üzere Samsung, yeni nesil akıllı saatleri Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic ile birlikte Tizen OS yerine Wear OS kullanmaya başladı. Şimdi, Tizen OS için mevcut olan uygulamaların kademeli şekilde Wear OS için uyarlanmaya başladığını görüyoruz.

Bunun son örneği, pek çok kullanıcı için gereksiz olsa da, akıllı saatler için özel olarak optimize edilmiş olan Samsung Internet olarak öne çıkıyor. Pek çoğumuz bu denli küçük bir ekranda internette gezinmeyi mantıklı bulmayız ancak acil durumlarda, örneğin akıllı telefonunuz yanınızda değilse, Wi-Fi ya da LTE üzerinden bunu yapabileceğinizi biliyor olacaksınız.

Yine de adil olmak gerekirse gezinme deneyiminin bu tip acil senaryolar için çok da kötü olmadığını söylemek gerekiyor. Sayfalardaki metinler oldukça okunabilir durumda ve fiziksel ya da sanal bezel aracılığı ile kaydırma hareketlerini yapabildiğiniz için hareketler de çok zor bir yapıda değil.

Ayrıca görüntülediğiniz sayfanın belirli bir alanını yakınlaştırmaya olanak sunan yakınlaştırma modu ve sayfayı yer imlerine ekleyebilmek ve yer imlerindeki sayfaları görüntüleyebilmek için çeşitli kısayollar da bulunuyor. Dediğimiz gibi, internete girmek için en iyi yol değil ancak düşündüğünüz kadar kötü bir deneyim de sunulmuyor.

Yine de metin girişi yapmak oldukça hantal olduğu için, deneyim tamamen pürüzsüz değil. Özellikle Samsung'un Türkçe sesli giriş desteği olmadığını varsayarsak, bu daha da zor hale geliyor. Yine de ihtiyacınız olduğunda, oralarda bir yerlerde mevcut olduğunu bilmek güzel.

Samsung, yeni nesil akıllı saat ailesini geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanında satışa sundu: Sportif bir yapıya sahip olan Galaxy Watch 4 modelinin 40mm varyantı 2.199 TL, 44mm varyantı ise 2.399 TL fiyat etiketine sahip. Klasik bir görünüme sahip olan Galaxy Watch 4 Classic modelinin 42mm varyantı 2.799 TL iken, 46mm varyantı 2.999 TL fiyat etiketi ile geliyor.