Samsung, iPhone 16 İçin OLED Panel Geliştirmeye Başladı!

Apple'ın sektördeki konumu, rakiplerinden önce özel ürün parçalarına erişim sağlamasına olanak tanıyor ve gelecek yıl iPhone 16 ailesi geldiğinde de durum farklı olmayacak. Son rapor, Samsung'un yaklaşan amiral gemisi serisi için ayrı bir M14 OLED malzemesi geliştirdiğini söylüyor ki bu da rakip cihazların bu teknolojiye çok daha geç sahip olacağı ve birkaç avantajı kaçıracağı anlamına geliyor.

Geliştirilmiş renkler, daha iyi verimlilik ve daha yüksek parlaklık seviyeleri, Samsung'un iPhone 16 için geliştirdiği M14 OLED malzemesinden elde edilecek iyileştirmelerden birkaçı olduğu söyleniyor

Apple Son Yıllarda Samsung'dan Ekran Desteği Alıyor

Daha önce Apple, 2017 yılında iPhone X'i duyurduğunda kendi OLED malzemelerini kullanıyordu. Yavaş ve kademeli olarak, muhtemelen üretim maliyetlerini düşürmek için Samsung gibi şirketlerin yardımını almaya başladı. The Elec'e göre Samsung'un M14 OLED malzemelerinin yalnızca iPhone 16 serisi için kullanılacağı söyleniyor ancak raporda bu özel setin ilk iki modele mi yoksa dördüne birden mi özel olacağı belirtilmiyor.

Bilmeyenler için bir akıllı telefonun OLED malzeme seti, Samsung veya LG gibi panel üreticilerinin telefonlara uyguladığı malzemelerin bileşimidir. Bu malzemeler ışık yayan bir katman ve ortak bir katmandan oluşur. Malzeme setinin farklı bir bileşimi, OLED panelin güç tüketimi, kontrast, parlaklık seviyeleri ve daha fazlası gibi birçok özelliğini değiştirebilir.

Bu yılın sonlarına doğru çıkacağı söylenen iPhone 15 serisinin daha enerji tasarruflu ekranlarla gönderileceği göz önüne alındığında, iPhone 16 modellerinin bunu geliştirmesi muhtemel. Apple'ın 'Pro' modelleri için Samsung'u panel sağlaması için rezerve edebileceğini, normal iPhone 16 versiyonlarının ise LG ve BOE'nin ekranlarını kullanabileceğini düşünüyoruz. Samsung, ekran teknolojisinde ön saflarda yer alıyor ve bu nedenle Apple, Koreli üreticiden en iyisini talep ederek bu ortaklıktan yararlanmak istiyor.