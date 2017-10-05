Samsung, iPhone X Sayesinde Çok Fazla Kar Edecek

Apple ve Samsung'un arasında geçmişte çeşitli davalar olması bugünkü ortaklıklarını hala bozmadı. Samsung bu yıl iPhone X için OLED ekrandan, flash bellek ve DRAM çiplerine kadar çok çeşitli parçaları tedarik etmeye devam ediyor.

Bu sebeple analistlere göre uzun vadede Samsung, Apple'ın iPhone X'i sayesinde öyle kar elde edecek ki bu kar Galaxy S8 sayesinde elde ettiği kardan daha fazla olacak. Wall Street Journal'e göre Samsung, satılan her iPhone X'ten 110$ para kazanmış olacak. Apple'ın önceki satışlarına baktığımız zaman ise ilk 20 ayda 130 milyon adet iPhone satılabildiğini görüyoruz. Bu şekilde Samsung, sadece iPhone X sayesinde 2 yıl gibi bir sürede 14.3 milyar dolarlık bir gelir elde edebilir.

Galaxy S8'e bakıldığı zaman ise ilk 20 ayda 50 milyon adet satılması bekleniyor. Her Galaxy S8 başına Samsung 202$ kar etmiş oluyor ve sonuç olarak satış hedefine ulaşıldığı zaman 10 milyar dolar civarı bir gelir elde edilmiş oluyor. Bu hesaplamaların fazla sapmayacağını düşünürsek bu durumda gerçekten de Samsung, iPhone X sayesinde Galaxy S8'den daha fazla kar etmiş olacak. Fakat tüm bunlara rağmen Samsung marka değeri olarak Apple'ı henüz geçemiyor.

Her ne kadar Apple ve Samsung bir noktada rakip olsalar da hala birbirlerine ihtiyaçları olması işi çok daha heyecanlı bir hale getiriyor. Konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?