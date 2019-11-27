Samsung İsrail, Android 10 Güncelleme Haritası Yayınladı

Samsung İsrail resmi internet sitesinde yayınlanan Android 10 güncelleme haritası, yeni güncelleme için tarih aralıklarını bizlere sunuyor.

Android Q Güncelleme Listesi

Google geçtiğimiz ay içerisinde Android 10 güncellemelerini yıl sonuna kadar yayınlayacak olan üreticileri listedi. "Asus, LG, Motorola, Oppo, Realme, Samsung, Sharp, Sony, Transsion ve Vivo gibi üreticiler, bazı cihazlarını yıl sonuna kadar Android 10 sürümüne yükseltmeyi taahhüt ettiler."

Listede Samsung'un da bulunması ile birlikte bazı cihazların 2020 öncesinde Android Q güncellemesine kavuşacağını biliyoruz. Ancak İsrail'de değil. Samsung İsrail tarafından yayınlanan resmi yol haritasına göre herhangi bir Android cihaz 2020 öncesinde güncelleme almayacak. Evet, Galaxy S10 ve Note 10 modelleri de dahil.

Söz konusu listeye göre Note 10, Galaxy S10 ve Note 9 modelleri Ocak ayı içerisinde güncellemeye kavuşacak. Bununla birlikte Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi orta segment modeller ise Nisan ayına kadar bekleyecek.

Burada içinizi rahatlatmak adına, bu durumun yalnızca İsrail için geçerli olduğunu belirtelim. Güncelleme haritaları bölgelere göre değişkenlik gösterir ve Türkiye için herhangi bir yol haritası şu aşamada açıklanmadı. Samsung Members uygulamasını açıp bildirimler bölümüne gitmek için zil simgesine dokunarak Samsung'un bulunduğunuz ülke için Android 10 yol haritası yayınlayıp yayınlamadığını kontrol edebilirsiniz.