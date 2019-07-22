Samsung, Japonya’nın Kısıtlamaları Sebebiyle LG ile Çalışabilir

Samsung, yarı iletken ve ekran birimleri, Japonya ile Güney Kore arasında gitgide derinleşen ticaret anlaşmazlığı nedeniyle ciddi tehdit altında. Kendisini en kötü senaryoya hazırlayan teknoloji devi, acil durum planlarını hazırlamış gibi görünüyor.

Japonya, 4 Temmuz’da Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almıştı. İki ülke arasında yaşanan kriz, Samsung’u da derinden etkiliyor.

Tokyo hükümetinin Güney Kore'ye yarı iletken malzemelerin ihracatı konusundaki kısıtlamaları nedeniyle zor bir dönemden geçen şirket, ekran ve yarı iletken üretimindeki önemli malzemeler için yerel tedarikçilere yöneldi. Aynı zamanda akıllı telefon birimindeki parça tedarikçilerini de çeşitlendirmek isteyen Samsung, Çin ve Tayvanlı firmaların yanı sıra, bir başka Güney Koreli teknoloji devi LG ile de görüşmelerde bulunuyor.

Güney Koreli bir kimyasal madde üretim şirketi olan SKC, Samsung'un katlanabilir ekranların üretilmesi için gerekli olan önemli bir malzeme olan renksiz poliimid (CPI) film tedarikçisi olabilir. Şirket şu anda Japonya'daki Sumitomo'dan CPI filmleri alıyor. Ayrıca Samsung, gelecekteki katlanabilir akıllı telefonları için başka bir yerli film yapımcısı Kolon Industries ile de işbirliği yapabilir.

Samsung, Japonya ve Güney Kore arasındaki ticaret anlaşmazlığının uzaması tehlikesine karşılık, akıllı telefon parça tedarikçilerini de çeşitlendirmek istiyor. Galaxy Note 10’un batarya tedarikçilerinden biri olarak LG Chem'i seçen şirket, pazardaki en büyük rakiplerinden birisini yanına alarak, bu süreci mümkün olduğunca zararsız bir şekilde atlatmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda, ABD'li teknoloji devi Apple’ın Samsung’a verdiği 100 milyon dolar değerindeki OLED ekran siparişini iptal ettiği iddia edilmişti.