Samsung Jest Yaptı: Kasım Güncellemesi Sürprizi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Samsung, kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaptı. Şirket Kasım güncellemesini biraz daha öne çekti. İşte haberimizin detayları.

Güvenliğin en önemli kategorilerden birisi olduğu günümüz dünyasında Samsung diğer şirketlerden daha çok bunun farkında. Kuruluş, işte tam da bu nedenle Kasım güncellemesini biraz daha erken yayınladı. Kasım 2019 güvenlik güncellemesini de içeren bir güncelleme geldi.

Samsung Kasım güncellemesi birçok problemi giderdi

Samsung Galaxy S10, Ekim 2019 güvenlik güncellemesi G97*FXXU3ASJG ismi ile anıldı. Samsung Galaxy S10 serisi için gelen bu güncelleme sadece İsviçre'de yayınlandı.

Bu yeni güncelleme çeşitli yazılımsal düzeltmeler getirirken, aynı zamanda çok önemli bir güvenlik hatasını da gideriyor. Böylece kullanıcılar çok daha memnun bir şekilde Galaxy S10 serisi ürünlerini kullanabiliyor. Samsung neredeyse her hafta getirdiği güncellemeler sayesinde, artık daha büyük bir memnuniyet sağlıyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde Samsung güvenlik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket bu şekilde devam ederse, en çok tercih edilenler arasındaki yerini koruyacaktır. Peki sizce Samsung yeterince güvenlik güncellemesi gerçekleştiriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.