Samsung'dan Aynı Anda Üç Cihazı Şarj Edebilen Kablosuz Şarj Pedi: Wireless Charger Trio

Birçok Samsung mobil cihazı kablosuz şarjı destekliyor ve bunlardan birkaçına sahip bir kullanıcı olarak cihazlarınızı aynı anda kablosuz olarak şarj etmenin bir yolunu arıyorsanız yeni aksesuar ilginizi çekebilir. Samsung’un yeni kablosuz şarj pedi Samsung Wireless Charger Trio, aynı anda üç cihazı şarj etmenizi sağlıyor.

Samsung Wireless Charger Trio Kablosuz Şarj Pedi

Daha önceki bir sızıntı, Samsung’un bu ay yeni bir kablosuz şarj pedini piyasaya süreceğini ortaya çıkarmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, Life Unstoppable sanal etkinliğinde Wireless Charger Trio’yu resmen tanıttı. Samsung, yeni kablosuz şarj pedi Samsung Wireless Charger Trio ile daha fazla rahatlık sunuyor. Yeni kablosuz şarj cihazı aynı anda üç cihazı şarj etme yeteneğine sahip. Samsung, yeni şarj cihazının tüm teknik özelliklerini açıklamadı ancak yayınladığı görsellerden anlaşılan aynı anda üç cihazı (saat, telefon, kulaklık) şarj edebilecek olması. Şarj pedi, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live’ı yan yana yerleştirebileceğiniz kadar büyük.

Samsung Wireless Charger Trio Kablosuz Şarj Pedi Fiyatı

Samsung, Qi kablosuz şarj standardını destekliyor. Bu, şarj pedinin standardı destekleyen herhangi bir cihazı şarj etmek için kullanılabileceği anlamına geliyor. Yeni kablosuz şarj pedi Wireless Charger Trio, yakında satışa sunulacak. Fiyatı 99 euro olarak açıklandı.