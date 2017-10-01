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Samsung, Kanada'da Yapay Zeka Laboratuvarı Açtı

Samsung, Kanada'da Yapay Zeka Laboratuarı Açtı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yapay zeka çalışmalarını geliştirme amacıyla Kanada'da yeni bir laboratuvar açtı. Son dönemde yapay zeka yatırımlarının arttığı Kanada'ya böylelikle bir teknoloji devi daha girmiş oldu.

Samsung, Montreal Üniversitesi'nde yeni bir yapay zeka laboratuvarı açtı. Okulun ilgili fakültesi ve öğrencileri sürücüsüz araç teknolojisi, görüntü tanıma, çeviri teknolojisi ve robotlar da dahil olmak üzere birçok konuda Samsung'a destek verecek. Bu laboratuvar tarafından yapılan çalışmaların meyvesini kısa vadede göremeyeceğiz, ancak hem Samsung'un hem de yapay zekaya olan bağımlılık giderek kuzey bölgelerinde etkisini gösteriyor. Uzun vadede ise çok başarılı çalışmalar bizleri bekliyor.

Samsung, Kanada'da açtığı bu laboratuvar için şimdilik 125 milyon dolar ayırdı. Google'ın DeepMind ofisi ve Apple'ın Ottawa'da yer alan ofisini düşünürsek bu bütçe ilerleyen dönemlerde artacaktır. Ayrıca, laboratuvarın kurulduğu Montreal, Facebook, Google ve Microsoft gibi devlere de ev sahipliği yapıyor. 

Yapay zeka araştırmalarına olan ilgilinin ne kadar süreceğini kestirmek zor. Ancak bizler Türkiye'de de bu tip laboratuvarların açılmasını bekliyoruz. Hali hazırda pek çok teknoloji devinin Türkiye'de ofisi bulunuyor. Yeterli çabayı gösterirsek bu şirketlerin ülkemize yatırım yapmasını sağlayabiliriz. Siz ne dersiniz?

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