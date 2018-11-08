Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefon Modelini İlk Kez Gösterdi

Beklenen müjde Samsung Developer Conference 2018 esnasında verildi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı telefon modelini ilk defa gösterdi. Çalışır halde ilk kez görüntülenen telefon, görenleri mest etmeyi başardı.

Samsung Geliştirici Konferansı, uzun uzadıya Bixby ve Android Pie üzerine yapılan konuşmalarla başlamıştı. Sıkıcı konuşmalardan sonra ansızın sahnedeki ışığı kapatan Samsung, sahneye beklenmedik bir konuk çıkardı. Katlanabilir ekranlı telefon modelini ilk defa ışıkların kapandığı sahnede gösteren şirket, tanıtılan cihazın son kullanıcıya ulaşacak versiyon olmadığını, buna rağmen katlanabilir ekranın nasıl çalıştığını göstermek istediklerini dile getirdi. Samsung Infinity Flex Display olarak adlandırılan teknolojinin, önümüzdeki 2019 yılı içerisinde çıkacak telefonda kullanılacak ekran teknolojisinin bir örneği olduğu belirtildi.

Üst seviye telefonlarında olduğu gibi OLED kullanmaya devam eden Samsung, cam arka kapak teknolojisinden ise camın bükülebilir olmaması sebebiyle vazgeçtiğini vurguladı. Ekranın gelişmiş bir kompozit polimer ile korunacağı aktarılırken, ekranları bir araya getiren teknolojinin binlerce kez katlanabilecek şekilde geliştirildiği ifade edildi.

Katlanabilir ekranlı telefon nasıl çalışıyor?

Samsung, sahnenin ışıklarını azaltarak ve çerçeveye bazı eklemeler yaparak, nihai tasarıma dair detayları gizlemek istediğini belirtirken, buna rağmen ekranın nasıl çalıştığı ve katlanabildiği ayrıntılı olarak görüntülenebildi.

Katlanabilir ekranlı telefonun tasarımı, 2014 yılında yine Samsung tarafından yayınlanan konsept fotoğraflara oldukça benziyor. Cihaz bir kitap gibi açılıyor ve kapanıyor. Yeni modelin temelde iki farklı ekranı bulunuyor; ancak iki ekran yan yana getirildiğinde tek ekran gibi arada herhangi bir bağlantı işareti olmadan görüntülenebiliyor.

Telefonun ekran-çerçeve oranına dair bilgi verilmezken, gösterilen konsept tasarımda çerçevenin çok büyük olduğu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle telefon tek ekran gibi çalıştırıldığı sırada, günümüzün neredeyse çerçevesiz tasarımlarına kıyasla önemli bir çerçeve boyutu barındırıyordu. Buna rağmen Samsung’un bunu tasarımı gizlemek için yaptığı, son kullanıcıya ulaşacak modelde çerçevenin oldukça farklı olacağı da söylenenler arasında yerini aldı.

Dün itibarıyla duyurulan katlanabilir ekranlı ilk telefon Royole FlexPai ile Samsung’un tasarımı kıyaslandığındaysa önümüzdeki dönemde iki farklı katlanabilir ekran teknoloji göreceğimiz kesinleşti. Royole FlexPai, tek bir ekran kullanıyordu. Buna rağmen Samsung, iki farklı ekranı bir araya getirmek suretiyle bir tasarım ortaya çıkarmayı başarmıştı.

Android katlanabilir ekran desteği

Royole FlexPai’nin hemen ardından Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtması, yeni trendin katlanabilir ekran olacağını bizlere gösterirken, Samsung ve Royole’in yanı sıra Huawei, Xiaomi, Oppo gibi farklı Android tabanlı telefon üreticilerinin de katlanabilir ekran teknolojisi üzerine çalışması Google’ı harekete geçirdi.

Google’ın sahibi olduğu Android işletim sisteminin katlanabilir ekran teknolojisine tam destek vereceği açıklanırken, bugün başlayacak olan Android Dev Summit etkinliği sırasında katlanabilir ekranlı telefonlara verilecek desteğe dair önemli açıklamalar yapılacağı belirtildi. Google’ın ekran devamlılığı konusuna önem vereceği aktarılırken, Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, “Ekranı açtığınızda uygulamalar ansızın büyük ekrana kaydırılacak ve arada zaman kaybı olamayacak” dedi.

Hangi uygulamaların katlanabilir ekrana destek vereceği henüz bilinmezken, Burke açıklamalarına şöyle devam etti: “Google olarak uygulamaların katlanabilir ekranlara uyarlanabilmesini kolaylaştıracak teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Geliştiriciler zorlanmadan uygulamalarını katlanabilir ekranlara taşıyabilecekler.”

Samsung katlanabilir ekranlı telefon özellikleri

Kapak ekranı (ekran katlandığında kalan ekran):

Çözünürlük: 840 x 1960

Yoğunluk: 420dpi

Küçük ekran boyutu: 320dp

Ana ekran: