Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonlar Konusunda Oldukça Ciddi

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Güney Koreli Samsung, Cuma günü yaptığı duyuruyla katlanabilir telefon modelini ilk kez göstermişti. 2019 yılına piyasadaki yerini alması planlanan telefona dair yeni bilgiler ise bugün yayınlandı.

Samsung’un katlanabilir ekranlar üzerine çalıştığı 2014 yılından bu yana biliniyordu. Uzun süredir katlanabilir ekranı olan bir telefon yapmak istediği bilinen şirket, özellikle Çinli şirketlerin katlanabilir ekran teknolojilerine eğilmelerinin ardından çalışmalarını hızlandırmıştı. Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu tanıtıldı başlıklı haberimizde de görebileceğiniz gibi Royole isimli Çinli firmanın katlanabilir telefon prototipini tanıtmasının ardından ilk atağını yapan Samsung, SDC ya da Samsung Developer Conference sırasında kendini modelini gün yüzüne çıkarmıştı.

Royole tarafından üretilen modelden farklı bir katlanma tekniği uygulayacağının altını çizen Samsung, geliştirdiği yeni teknikle AMOLED teknolojisini kullanmaya devam edeceğini dile getirmişti. Bugün ortaya çıkan yeni bir detaydaysa Samsung’un 1 milyon katlanabilir telefon üretmeyi amaçladığı aktarıldı. Yonhapnews isimli Güney Koreli haber kaynağının Samsung yetkililerine dayandırarak yaptığı haberle şirketin 1 milyon üretim barajı koyduğu söylenenler arasında yerini almış oldu.

Konferans sırasında tanıtılan modelin nihai tasarım olmadığının da altını çizen Samsung, yakın zaman sonra katlanabilir ekranlı akıllı telefona dair yeni detayları merak edenlerle buluşturacağını vurguladı.