Samsung Katlanabilir Şarj Cihazı: Gerçek Mi, Efsane Mi?

Samsung katlanabilir şarj cihazı, büyük sıkıntılarla ortaya çıktı. Son derece ilginç bir yapıya sahip olan bu cihaz, daha önce gördüğümüz hiçbirisine benzemiyor. İşte bu yeni şarj cihazı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Samsung büyük bir etkinlik düzenledi ve cihazlarının tanıtımını yaptı. Şirketin uzun bir süredir çıkarmayı düşündüğü yeni bir şarj cihazından bahsedildi. Bu cihazın genel özelliklerine bakıldığında, kişisel olarak ayarlama yapılabildiği görülüyor. Şarj teknolojisinin daha çok hızlı olmaya zorlandığı ve diğer özelliklerin pek önemsenmediği günümüz akıllı telefon sektöründe, bu gelişme ilginç olacak.

Samsung katlanabilir şarj cihazı istediğiniz gibi ayarlanabilecek

Akıllı telefon devi Samsung tarafından geliştirilen şarj cihazının model numarası EP-N3300 olarak geçiyor. Genel özelliklerine bakıldığında daha çok ayarlanabilir olması ön planda. Bu cihaz uzayabilir veya yukarı kaldırılabilir boyutta diyebiliriz.

Samsung tarafından geliştirilecek bu yeni şarj cihazının iki farklı renge sahip olması bekleniyor. Siyah ve beyaz renklere sahip olacak bu şarj cihazı, aynı zamanda tasarım açısından da hoş keskin detaylarla geliyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung dışındaki akıllı telefonlarla da uyumlu olacak.

Bu yeni şarj cihazı ile birlikte çok önemli bir detay daha ortaya çıktı. Artık bu tür şarj aletlerinin tüm akıllı telefonlarla uyumlu olması sağlanıyor. Böylece evrensel bir şarj sistemi kurulabiliyor. Sizce Samsung tarafından geliştirilen bu yeni şarj cihazı, neleri değiştirebilecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.