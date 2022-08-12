Samsung'dan Katlanabilir Telefonları Hakkında Önemli İddia

Samsung geçtiğimiz gün Galaxy Unpacked etkinliğinde geleceğin yüzü olduğunu iddia ettiği katlanabilir telefonlarını duyurdu. Şirket, Galaxy Note serisini emekliye ayırdıktan sonra, şimdi katlanabilir cihazların Galaxy S serisini bile geride bırakmasını bekliyor. Samsung başkanı Roh Tae-moon tarafından yapılan son açıklamalar gelecekte Galaxy S serisinin geride bırakılabileceğini ortaya koyuyor.

Yöneticiye göre birleşik Galaxy Z Fold ve Z Flip sevkiyatları, üç yıl içinde diğer üst düzey Galaxy telefonlarından daha büyük olacak. Korea Herald'a göre Roh gazetecilere verdiği demeçte, "2025 yılına kadar katlanabilir ürünler Samsung'un toplam üst düzey akıllı telefon gönderilerinin %50'sinden fazlasını oluşturacak." dedi. Ayrıca katlanabilirlerin akıllı telefonların yeni standardı olacağını söyledi.

Samsung Gelecekte Katlanabilir Telefonlarının Fiyatını Düşürebilir

Bu, ileriye dönük olarak Samsung'un benimsenmelerini artırmak için katlanabilir amiral gemilerini daha da uygun fiyatlı hâle getirebileceği anlamına geliyor. Galaxy Z Fold, dördüncü neslinde hâlâ fiyat açısından üst düzey bir telefon olsa da Z Flip serisi, Samsung'un katlanabilir telefon ekosistemine daha gerçekçi bir giriş yolu sunuyor.

Şirket ayrıca bu akıllı telefonlarda harika takas fırsatları ve ucuz onarımlar sunuyor ve bunların gelecekte daha da kazançlı hâle geldiğini görebiliriz. Sadece üç yıl içinde Samsung'un katlanabilir telefonların yeni standart olacağını düşünmesine inanmak zor olsa da şirketin gittiği yön ve amaçları hakkında bize önemli mesajlar veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Katlanabilir telefonlar yakın gelecekte geleneksel akıllı telefonların yerini alabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.