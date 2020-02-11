Samsung Katlanabilir Telefonun Satış Hedeflerini Katladı!

Samsung geçtiğimiz sene satışa sunduğu Galaxy Fold ile bazı hayal kırıklıkları yaşamış, şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu model 500.000 birim civarında satılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan yeni raporlara göre şirket, yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile satış hedeflerini de katlamayı planlıyor.

Koreli kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre şirket yalnızca bu yıl içerisinde 2.500.000 birim Galaxy Z Flip satmayı hedeflemekte. Bu hedefin önceki modelin satış miktarına göre beş kat daha yüksek olduğunu vurgulayalım.

Ancak son zamanlarda aldığımız sızıntılar doğrultusunda yeni modelin daha uygun fiyatlı olacağını biliyoruz ve bu nedenle talebin artması mümkün olabilir gibi gözüküyor. Benzer şekilde mevcut model başlangıçta bazı sorunlar ile ortaya çıktığından tüketicilerin aklında iyi bir imaj da yaratamamıştı.

Samsung; Galaxy Z Flip, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra gibi akıllı telefonlarını Unpacked 2020 sırasında duyuracak. Bu akşam gerçekleşecek olan Unpacked 2020, yerel saat ile 22:00 civarlarında başlamış olacak ve internetten canlı yayınlar aracılığı ile izlenebilecek.