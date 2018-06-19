Samsung Kendi GPU'sunu Üretiyor

Mobil donanım konusunda büyük işler sarf eden Samsung, en sonunda kendi grafik işleme birimlerini (GPU) üretmeye başlıyor. Yabancı kaynaklardan sızdırılan bilgiye göre Samsung, son bir hafta içerisinde onlarca GPU mühendisini işe aldı.

Özellikle alt seviye ürünleri için kendi GPU'sunu kullanmak isteyen Samsung, bildiğiniz üzere bir süre önce Exynos adındaki CPU'ları üretip kendi cihazlarına yerleştirmişti. ABD hariç tüm pazarlara Exynos yonga setine sahip ürünlerini gönderen Koreli şirket, üretmeyi planladığı GPU ile birlikte dışa bağımlılığını azaltmış olacak.

Mali GPU'larını ARM şirketinden, Adreno GPU'larını ise Qualcomm şirketinden tahsis eden Samsung, bu parçaları kendi işlemcisiyle entegre ederek yerleştiriyordu. Ancak bundan sonraki süreçte tüm donanımını tek başına üretmeyi planlayan şirketin ekran konusunda ise büyük anlaşmalara sahip olduğunu biliyoruz.

Samsung GPU'larını Otonom Araçlarda Görebiliriz!

Ayrıca bir süre sonra bu GPU'ların daha farklı alanlarda kullanılabileceği de düşünülüyor. Yani Samsung'un daha yüksek kaliteli telefonlar ve otonom araçlar için GPU'lar geliştirmeye yönelebileceği dile getiriliyor. Ancak hiç şüphesiz bu, şirket için zor bir süreç olacaktır.

Son olarak Çinli rakiplerine karşı (Huawei, Xiaomi, Oppo) donanım ile her zaman bir adım önde olmayı isteyen Samsung, eğer GPU üretimine başlarsa, kendi GPU'sunu üreten ilk ve tek Android markası olacak. Yine de büyük ölçekli GPU üretimine başlamak için büyük bir yatırım olması muhtemeldir, bundan dolayı Koreli şirketin Arm veya Qualcomm gibi seviyelere ulaşmak için bir hayli yol alması gerekiyor.