Samsung Kendi Kendine Onarım Programını Genişletiyor: İşte Yeni Modeller!

Samsung kendi kendine onarım programını genişleterek desteklenen cihazlar listesine yeni cihazlar ekledi. Yeni yapılan açıklama ile birlikte şirketin 2022 amiral gemisi Galaxy S22 serisi ve Galaxy Book'un belirli modelleri kendi kendine onarım programına eklendi.

Bilmeyenler için bir süre önce Apple kendi kendine onarım programını Avrupa'nın pek çok ülkesine genişleterek insanların artık Apple yetkili servislerini meşgul etmeden kendi başlarına da onarım yapabilecekleri bir sistemi başlamıştı. Apple ile birlikte Güney Koreli teknoloji devi Samsung da kendi kendine onarım yapmak isteyenler için çevrimiçi araçlar ve kılavuzlar sağlayan iFixit ile el ele vererek oluşturduğu bir kendi kendine onarım girişimi başlatmıştı.

Samsung, Kendi Kendine Onarım Programına Galaxy S22 Serisi Eklendi

Artık Galaxy Book Pro'nun 15 inç modelleri ve hatta Galaxy Book Pro 360 varyantı için tamir kitleri sipariş edilebiliyor. Desteklenen bilgisayar onarımlarının listesi ekran, pil, dokunmatik yüzey, kasa (hem ön hem de arka), parmak izi okuyuculu güç tuşu ve lastik ayağı içeriyor.

Bunun dışında, bu kendi kendine onarım programına en büyük katkı şüphesiz Galaxy S22 serisi olacak. 2022 amiral gemisi Galaxy telefonlarının sahipleri artık Galaxy S22, Galaxy S22+ ve hatta Galaxy S22 Ultra modelleri için onarım kitleri sipariş edebilirler. Bu onarım kitleri, müşterilerin akıllı telefonlarınızdaki ekran tertibatlarını, arka camı ve şarj bağlantı noktalarını değiştirmelerine yardımcı olacak. Bu güncellenmiş liste ile Galaxy S22 serisi, Galaxy S20, Galaxy S21 ve hatta Galaxy Tab S7+ gibi öncüllerine katılıyor.

Ayrıca yeni kitler, müşterilerin kullanılmış parçaları geri dönüşüm için Samsung'a göndermelerine yardımcı olmak için ücretsiz bir iade etiketi içeriyor.