Samsung Kendi Uygulamalarındaki Reklamları Kaldırmaya Başladı

Samsung kısa bir süre önce düzenlediği toplantıda kendi resmi uygulamalarında yer alan reklamların kaldırılacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi şirket, temel uygulamalarda yer alan reklamların kaldırılmaya başlandığını resmi olarak onayladı.

Samsung Kendi Uygulamalarındaki Reklamları Kaldırmaya Başladığını Resmi Olarak Duyurdu

Samsung'un birinci parti uygulamalarında reklam yayınlaması, kullanıcıların oldukça şikayet ettiği konulardan birisi idi. Nitekim ciddi meblağlar ödeyerek sahip olduğunuz cihazların kendi temel uygulamalarında reklam göstermesi, pek de kabul edilebilir bir durum değildi.

Şirket kısa bir süre önce kullanıcılardan gelen geri bildirimleri önemsediğini ve bu reklamları kaldıracağını duyurmuştu. Şimdi ise Weather, Samsung Pay ve Samsung Themes gibi temel birinci parti uygulamalarda yer alan reklamların kaldırılmaya başlandığı resmi olarak açıklandı.

"Güncelleme bu yılın sonlarında hazır olacak. Önceliğimiz, tüketicilerimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre yenilikçi mobil deneyim sunmaktır. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlere değer veriyoruz ve onlara Galaxy ürün ve hizmetlerimizde en iyi deneyimi sağlama taahhütümüzü sürdürüyoruz."

Şu aşamada Samsung cihazlardaki tüm stok uygulamalar reklamsız hale gelmeyecek olsa da, gündelik hayatımızda kullandığımız çoğu uygulamanın reklamsız hale geleceğini görüyoruz. Umuyoruz ki gelecekte, One UI tamamen reklamsız bir kullanıcı arabirimi olacaktır.

Üstelik bu reklamların belirli cihazlara özel olmadığını hatırlatmakta da fayda var. Yani bir amiral gemisi alsanız dahi, arabirimde reklamlarla karşılaşıyorsunuz. Reklamsız arabirime yönelik adımların One UI güncellemeleri ile atılacağını unutmayın. Bu nedenle cihazınızı sürekli olarak güncel tutmanızda fayda var.