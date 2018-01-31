Samsung, Kripto Para Madenciliği İçin ASIC Çipler Üretecek

Intel'i geçerek dünyanın en büyük çip üreticisi olmayı başaran Samsung, kripto para madenciliğinde kullanılacak ASIC çiplerin üretimine başladığını duyurdu.

"Samsung çip üretim bölümü, şu anda kriptokrasi madenciliğine yönelik çiplerin imalatı ile uğraşıyor. Fakat konuyla ilgili şu aşamada daha fazla ayrıntı açıklayamıyoruz." Uzun bir süredir gündemde olan iddialar, Samsung'un üst düzey bir yetkilisinin bu ifadeleriyle doğrulanmış oldu.

Kore medyası, Samsung'un isimsiz bir Çinli şirket ile dağıtım ortaklığı için işbirliği yaptığına dair bir rapor yayınladı. Raporda, söz konusu ortaklık için iki şirket üzerinde duruluyor: Bitmain ve Canaan Creative.

Bitcoin madenciliği için donanım üreten Çinli Bitmain şirketi, şu anda pazarın yüzde 70'ini kontrol ediyor. Her iki şirket de, Tayvan merkezli dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC ile çalışıyor. Raporda, TSMC'nin kripto paraların muazzam yükselişi ve buna takiben artan madencilik faaliyetlerinden üç aylık gelirlerine 350-400 milyon dolar eklediği ifade ediliyor.

Samsung'un nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı ancak pazardaki rekabeti düşündüğümüzde Güney Koreli şirket, politikasını yeni ortaklıklar üzerine kurabilir.

Samsung, geçtiğimiz aylarda Rus Bitcoin şirketi Baikal ile kripto madenciliği üretiminde kullanılmak üzere 14 mn ASİC çiplerin üretimi için anlaştığını açıklamıştı. Baikal, Samsung Electronics tarafından üretilecek yeni çipleri, güncellenen yeni Bitcoin madenciliği yazılımında kullanacak.