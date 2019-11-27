Samsung Kullanıcıları için Kritik Bixby Uyarısı

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Samsung, bazı sürümler için Bixby desteğini sonlandıracak.

Android Pie Öncesi Sürümlere Dikkat

SamMobile tarafından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Samsung, Android Pie öncesi sürümlerde Bixby Voice desteğine son verecek. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu değişiklik sonrası sesli asistan söz konusu modellerde çalışmayı kesecek.

Söz konusu hata Nougat ve Oreo sürümlerini çalıştıran Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, Note 8 ve A9 (2018) modellerini etkileyecek. Bu nedenle bu cihazlardan birisine sahipseniz ve Android Pie öncesi sürümlerden herhangi birini kullanıyorsanız, yazılım güncellemesi yapmanız gerekiyor.

Android Pie güncellemesi ile gelen Bixby 2.0 beraberinde yeni ve modern kullanıcı arabimiri, daha iyi konuşma dili ve daha hızlı yanıt süresi ile geliyor.