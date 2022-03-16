Samsung, Kullanıcıların S22'de Yaşadığı Sorunlar Nedeniyle Özür Diliyor

Samsung, yeni telefonu S22'de kullanıcıların yaşadığı sorunlar nedeniyle tartışmalara karışmıştı.

Galaxy S22 serisi telefonların GOS yazılımı aracılığıyla oyunlardaki performansı önemli ölçüde düşürdüğü ancak yazılımın devre dışı bırakılamadığı ortaya çıktı. Telefonlar, popüler kıyaslama uygulaması Geekbench ile daha sonra S22 serisini sıralamasından çıkarırken kıyaslama uygulamalarını kısıtlamadı.

The Korea Herald'ın haberine göre Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve eş CEO'su Han Hong-hee performans düşüşünden dolayı özür diledi. Han, bir hissedar toplantısında derinden özürlerini iletti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Tüketicilerimizin ihtiyaçlarını düzgün bir şekilde değerlendiremedik. GOS, oyuncuların farklı özelliklerini göz önünde bulundurarak telefonun performansını optimize etmek için tasarlandı. Üst düzey oyunların keyfini çıkarırken cihazın tutarlı performansı çok önemlidir, bu nedenle tutarlılığı korurken aşırı ısınmayı en aza indirmek için CPU ve GPU performansını uygun seviyelerle sınırladık."

Samsung S22'lerde Yaşanan Soruna Hızla El Attı

Samsung, tartışmayı takip eden günlerde hızla harekete geçti ve S22 serisine bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme ile birlikte Game Booster paketinde performans önceliği seçeneği sunuldu. Güncelleme ayrıca oyunun "erken aşamalarında" CPU ve GPU kısıtlamasını da devre dışı bırakıyor ancak bu güncellemeden sonra aşırı ısınma nedeniyle güvenlik sorunları hakkında endişelenilebilir.

Bu konuyla ilgili bir Samsung yöneticisi “Bir ısı kontrol algoritması kullanarak güvenliği sağlayacağız. Aşırı ısınmayı önlemek için yeni işlevler eklemeye devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

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