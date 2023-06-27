Samsung Kullanıcılarına Android 14 Müjdesi: One UI 6.0 Beta Yaklaşıyor!

Herkes yeni Android sürümlerini sever ve yeni özellikleri merakla bekler. Öyle ki Samsung hayranları da farklı değil. Android 14'e kavuşmak için sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekleyen Samsung kullanıcıları için nihayet o an yaklaşıyor gibi görünüyor.

Daha önce Google bir sonraki büyük Android sürümünün geliştirici beta sürümünü yayınlamış ve Samsung kullanıcılarının One UI 6.0 beta sürümünün gelişini merakla beklemelerine neden olmuştu. Güvenilir kaynaklar Galaxy S23 serisi için One UI 6.0 beta sürümünün Temmuz ayının üçüncü haftasında başlayacağını öne sürdüğü için bekleyiş yakında sona erebilir.

Gelen rapora göre Samsung'un güncellemeyi alacak tüm uyumlu cihazları beta sürümünü alacak ve böylece daha geniş bir kullanıcı kitlesi tamamen farklı bir Android deneyimi yaşayabilecek.

One UI 6.0 İlk Olarak Galaxy S23 Serisine Gelecek

Galaxy S23 serisi muhtemelen Temmuz ayının üçüncü haftasında One UI 6.0 beta sürümünü alan ilk cihaz olacak. Bunu takiben beta dağıtımı kademeli olarak diğer cihazları da kapsayacak şekilde genişleyecek. Ayrıca Samsung, 27 Temmuz'da yeni katlanabilir telefonlarının merakla beklenen gelişiyle birlikte heyecan dolu bir ay geçirmeyi planlıyor.

One UI 6.0 beta sürümünün Temmuz ayı sonunda piyasaya sürülmesi, One UI 6.0'ın yıl sonundan önce herkese açık olarak yayınlanacağını gösteriyor.

Peki sizin One UI 6.0'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.