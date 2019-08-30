Samsung M30s Üç Kamera ve Dev Bataryayla Geliyor

Samsung'un orta segmente hitap edecek yeni modeli Galaxy M30s'in birçok özelliği ortaya çıktı. Arka tarafta üç kamera kurulumuyla gelecek olan cihazda 6000 mAh'lık dev bir batarya bulunacak.

Güney Koreli üreticinin yeni tasarımını ve farklı donanımlarıyla süsleyeceği modeli Galaxy M30s, şirketin şimdiye kadarki en büyük bataryaya sahip cihazı olacak. Pil hücresinin uzun ömürlü bir yedekleme sunması muhtemel olsa da, 174 gram ağırlığındaki Galaxy M30'dan biraz daha ağır olacağını söylemek gerekiyor.

Ayrıca Galaxy M30s f/2.0 diyafram açıklığında 48MP ana kameraya, 5MP çözünürlüğünde ikincil kameraya ve f/2,2 diyafram 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensörlü üç arka kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise FHD+ 6.4 inç Infinity-U ekranın üst kısmında su damlası çentikli 16MP selfie kamerası yerleştirilecek.

Samsung'un kendi ürettiği Exynos 9610 yonga setinden gücünü alacak cihazda 4GB/6GB RAM seçenekleri bulunacak. Galaxy M30s'in Android 9 Pie tabanlı OneUI ile kutudan çıkmasının da muhtemel olduğunu belirtelim. 6000mAh bataryasıyla da uzun kullanım sunması beklenen cihazın 9 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.