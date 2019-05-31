Samsung M40'ın 32MP Kamerası Onaylandı (Ne Zaman Tanıtılacak?)

Bir süredir orta segment modeli olan M serisine odaklanan Samsung'un son cihazı M40 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Cihazın tanıtım tarihi ve birkaç önemli kamera iddiası doğrulandı.

Galaxy M40'ın resmi bilgileri Samsung Hindistan'da akıllı telefon kıdemli başkan yardımcısı olan Asim Warsi'den geldi. Samsung yöneticisi, Galaxy M40'ın 32MP'lik birincil arka kameraya sahip olacağını doğruladı. Ayrıca Warsi, akıllı telefon üzerinde 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının da olacağını söyledi.

Samsung Galaxy M40 için devam eden bazı spekülasyonlar bulunuyor. Söylentiler cihazın Snapdragon 675 yonga seti, 6GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve Android 9 Pie ile kutudan çıkacağını iddia ediyor.

Galaxy M40 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Galaxy M40'ın satış fiyatı olarak da yaklaşık 20.000 rupi (287 dolar) olmasının muhtemel olduğunu dile getiren Asim Warsi, M40'ın kamera açıklarını fark ettiklerini ve bu noktaya odaklandıklarını belirtti. Cihazın 11 Haziran’da tanıtılması ve satışa sunulması planlanıyor.

Peki ya siz 280 dolar civarındaki bir telefon için bu özellikleri nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!