Samsung Tasarımlarını Eski Mercedes-Benz Tasarımcısı Yapacak!

Teknoloji devi Samsung, yeni akıllı telefonları için gerek reklam gerek tasarım ve donanım açısından oldukça yoğun çalışmalardan geçiyor. Markanın yeni yaptığı hamle de yine dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.

Mercedes-Benz Çin'in baş tasarımcısı olan Hubert H. Lee, Samsung'un mobil birimine üst düzey yönetici olarak atandı. Tasarım lideri olarak Mercedes'te çalışan Lee, artık Samsung tasarımlarından sorumlu olacak.

Samsung Tasarımları Değişir mi?

Mercedes-Benz'in Çin'de üretilen araçlarının tasarımları ile ilgilenen Hubert H. Lee, Samsung'a transfer oldu. Artık markanın tasarımları tamamen Lee'den sorumlu olacak. Yeni Samsung tasarımından eski bir Mercedes baş tasarımcısının sorumlu olması, beklentileri de yükseltiyor.

Hem Çin hem de ABD'de birçok ödül alan Hubert H. Lee, Samsung'un akıllı telefon, tablet ve saatlerinin tasarımlarını yapacak. Tüm yeteneklerini marka için kullanacak olan tasarımcıdan Samsung'un tasarımlarında ciddi değişiklikler yapması da beklentiler arasına giriyor.

Her iki tarafın da bu durumdan oldukça memnun olduğunu söyleyebiliriz. Samsung yönetimi, Lee için şunları söyledi: "Lee, yirmi yılı aşkın tasarım ve liderlik deneyimini Samsung'a taşıyacak."

Hubert H. Lee ise "Samsung'a katılmaktan ve ekibe liderlik etmekten heyecan duyuyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.