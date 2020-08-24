Samsung Mini LED Smart TV'ler Geliyor, İşte Çıkış Tarihi ve Özellikleri

LED teknolojisi Akıllı TV’lerde yıllardır kullanılıyor ve şimdi şirketler Mini LED ekranın gelişmiş bir sürümüne odaklanmış durumda. Bazı Çinli markalar halihazırda Mini LED Smart TV’leri pazara sundu. Samsung’un da gelecek yıl kendi serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Peki, Samsung Mini LED Smart TV’ler hakkında neler biliyoruz?

Yeni Samsung Mini LED TV'ler Premium Sınıfına Girecek

Samsung’un şu anda satışta olan premium Smart TV’leri için iki seri mevcut: QLED ve Micro LED. Güney Koreli devden yakında çıkacak Mini LED TV’ler de premium kategorisine girecek.

Yeni Samsung Mini LED TV Özellikleri

Rapora göre, Samsung Electronics her biri arka ışık olan 100 - 300 mikrometre boyutunda küçük LED’ler kullanan Mini LED TV geliştiriyor. Bunlar yakına yerleştirilir ve bir ışık kaynağı olarak kullanılırsa ekran daha parlak olabilir ve daha net çıkış sağlayabilir. Şirketin önümüzdeki yıl iki milyon adet Mini LED TV üretmeyi planladığı bildiriliyor. Yeni modeller, QD Filtresi ve Mini LED’ler kullanıyor ve yeni seri Samsung’un halihazırda sattığı QLED TV’lerin bir adım üstüne konumlandırılacak. Bununla birlikte Güney Koreli şirket bu yılın başlarında CES 2020’de sınıfının en iyisi Micro LED TV’leri sergiledi.

Yeni Samsung Mini LED TV'ler Ne Zaman Çıkacak?

Görünüşe göre, Samsung bu yılın ilk yarısında gerekli bileşenlerin üretim sürecini tamamlamayı ve ardından yılın ikinci yarısında TV’leri ticari olarak piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde şirketin henüz bileşen üretimine başlamadığı, bu nedenle de lansmanın önümüzdeki yıla ertelendiği bildirildi.

Samsung Electronics’in yan kuruluşu olan Samsung Display, premium TV modelleri için Quantum Dot Display (QD) üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren seri üretime başlaması bekleniyor. Ancak önemli olan, Samsung’un gelecek Mini LED ve Micro LED Smart TV’leri nasıl fiyatlandıracağı.