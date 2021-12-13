Samsung Mobil Bölümünün Adını Değiştirdi

Samsung, mobil bölümünün ismini değiştirerek oldukça önemli bir adım attı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi neden böyle bir karara imza attı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Samsung Mobil Bölümünün İsmi Neden Değişti?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta içerisinde tüketici elektroniği bölümü ile mobil iletişim bölümünü birleşmeyi planladığını duyurmuştu. Şirket, bu açıklamanın ardından yeni bir adım attı. Atılan adım sonucunda mobil bölümün adı değiştirildi.

Ürettiği elektronik cihazlar ile oldukça büyük bir başarı elde eden teknoloji devi, mobil bölümün Samsung MX (Mobile Expreience) olarak değiştirildiğini açıkladı. Böylelikle olası karışıklıkların önüne geçilecek.

Şirket, 10 Aralık tarihinden itibaren söz konusu kararın resmi olarak onaylandığını ve bundan sonra şirketteki tüm resmi yazışmalarda yeni adın kullanılacağını duyurdu. Paylaşılan bilgiler, Samsung MX olarak yeniden adlandırma işleminin şirketin kullanıcı deneyimine ve hizmetlere daha fazla odaklanmayı ve sağlıklı bir ekosistem oluşturmaya vurgu yapmak için gerekli olduğunu ortaya koydu.

Samsung MX Başkanı TM Roh, mobil sektördeki onlarca yıllık inovasyon ve liderliğin ardından yeniden adlandırmayı duyurmaktan heyecan duyduklarını ifade etti. Roh, bu isim değişikliğinin Galaxy kullanıcıları için daha heyecan verici olanaklar sunacağına ve mobil tarafta yeni bir çağın başlatılmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan teknoloji devi Samsung, Las Vegas'ta düzenlenecek CES (Consumer Electronics Show) 2022 fuarına katılacağını duyurdu. Şirketin CES 2022'de tanıtacağı ürünlere yönelik daha önce pek çok iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre teknoloji devi, CES 2022 etkinliği esnasında Samsung Galaxy S21 FE isimli akıllı telefon modelini tanıtacak. Galaxy S21 FE, uzun bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen telefon modelleri arasında yer alıyor.

Söylentilere göre Galaxy S21 FE modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.

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