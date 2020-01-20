Samsung Mobile CEO'su Değişti! İşte Yeni CEO'nun İsmi

Samsung Galaxy S20 lansmanı öncesinde büyük bir değişiklik yaşandı. Samsung'un mobil biriminden sorumlu müdürü artık Dj Koh değil. Dj Koh'un yerine farklı bir kişi atandı.

Dj Koh'un Yerine Roh Tae-moon Geçti!

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Samsung Electronics, Roh Tae-moon'u akıllı telefon bölümünün başına getirdi. Roh, 1997 yılında Samsung'a katıldı ve Galaxy cihaz serilerinin araştırma ve geliştirilmesinde kilit bir oyuncu oldu. Reuters'e göre Roh, Huawei gibi Çinli akıllı telefon üreticileriyle daha iyi rekabet edebilmek için cep telefonu üretiminin maliyetlerini düşürmede etkili oldu.

Dj Koh, Samsung'dan ayrılmadı. Dj Koh'un BT, mobil ve iletişim kollarını yönetmeye devam edeceği açıklandı. Samsung akıllı telefon pazarında lider konumda ve Huawei Samsung'u geçmeye çalışmakta. Rekabet her geçen gün daha da kızışmakta. Oppo, Vivo gibi Çinli akıllı telefon üreticileri yeni cihazları ile kullanıcıların kalbine taht kurmakta.

Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini 11 Şubat 2020 tarihinde tanıtacak. Unpacked 2020 etkinliğinde hangi ürünlerin tanıtılacağını öğrenmek için burada yer alan bağlantıdan makalemize ulaşabilirsiniz. Samsung Mobile CEO'sunun değişmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!