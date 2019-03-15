Samsung, Mükemmel Tam Ekran Üzerinde Çalışıyor

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S10’daki önemli özelliklerden birisinin, cihazın ön kamerasını ekranın köşesindeki küçük bir oyuğa yerleştiren ekran tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir habere göre ise Samsung, bu oyuklu ekran yapısından kurtulmak üzere şimdiden çalışmalar yapmaya başladı.

Samsung, ön kamera ve sensörleri ekranın altına gizleyerek mükemmel tam ekranı elde etmenin yollarını arıyor. Mükemmel tam ekran prensibine göre, ekranın altına gizlenen kamera ve sensörler normal bir şekilde çalışmaya devam edecek ve bu sayede telefonun ekranındaki oyuklu yapı kaldırılarak tam ekran görünümü elde edilecek.

Bu konuda bir açıklama yapan Samsung Display Ar-Ge Bölümü Başkan Yardımcısı Yang Byung-duk, "Gelecek 1-2 yıl içerisinde tam ekranlı bir akıllı telefon yapmak mümkün olmayabilir, ancak teknoloji, kamera deliğinin görünmeyeceği ve buna rağmen kameranın işleyişini hiçbir şekilde etkilemeyen bir noktaya ilerleyebilir." diye konuştu.

Yang, Galaxy S10’daki Infinity-O oyuklu ekranın önemli bir kilometre taşı olmasına rağmen, Samsung’un asıl amacının tüm sensörlerin ekranın altında gizlendiği bir telefon yapmak olduğunu söylüyor.

Aslında şu anda piyasada tam ekranlı akıllı telefonlar sunan bazı üreticiler var. Ancak üreticiler tam ekran teknolojisini sunabilmek için ön kamerayı sürgülü ya da açılır-kapanır bir mekanizmaya yerleştiriyor. Bu durum da bazı mekanik endişeleri beraberinde getiriyor. Kamera ve sensörlerin, ekranın altına gizlenmesi ise oldukça önemli bir teknolojik başarı olarak söz konusu mekanik endişelerin tümünü ortadan kaldırıyor. Samsung’un, günümüzde akıllı telefon üreticilerinin en büyük sorunlarından birisi haline gelen bu durumun üstesinden gelip gelemeyeceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz.