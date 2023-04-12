Samsung Telefonlar İçin Nisan Güncellemesi Yayınlandı
Samsung, yakın zamanda aralarında önemli arayüz değişiklikleri ve güvenlik önlemlerinin yer aldığı güncellemeleri telefon ve tabletleri için sundu.
Android dünyasının en çok satan isimlerinden olan Samsung, yakın zamanda akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere çoğu cihazını kapsayan nisan ayı güncellemelerini indirmeye sundu.
Güncelleme alan telefonlar arasında Galaxy Note, Z Fold ve Z Flip, Galaxy A ve Galaxy S serisi son model telefonlar yer alıyor. Yazılım güncellemesi, ayarlar kısmından kolaylıkla indirilebiliyor.
Nisan Ayı Güncelleme Alan Samsung Telefonlar
Samsung'un planladığı nisan güncellemesi, öncelikle güvenlik açıklarının kapatılmasını ve yeni güvenlik önlemlerinin getirilmesini ön görüyor. Samsung telefon modelleri arasında en büyük güncellemeyi, firmanın günümüzdeki marka yüzü olan Galaxy S23 serisi aldı. Yaklaşık 1 GB boyutundaki güncellemenin içerisinde güvenlik güncellemelerinin yanında Ultra modeli için kamera uygulamasında ince ayar imkanı gibi yenilikler eklendi.
Samsung'un iddiasına göre S22, S22+ ve S22 Ultra da dahil olmak üzere firmanın son çıkan akıllı telefonları, Google Pixel serisi telefonlar kadar güvenli olacak. Galaxy A serisi için One UI 5.1 Core güncellemesi yayınlanırken Galaxy Note serisinde de S Pen kullanımı için çeşitli düzeltmeler gerçekleştirildi.
Nisan ayı Samsung güncellemesi alacak telefon ve tabletler şu şekilde
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Note 10 / Note 10+
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy A04e
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A32
- Galaxy A52
- Galaxy A53
- Galaxy Tab A7 Lite
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