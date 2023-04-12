Samsung Telefonlar İçin Nisan Güncellemesi Yayınlandı

Android dünyasının en çok satan isimlerinden olan Samsung, yakın zamanda akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere çoğu cihazını kapsayan nisan ayı güncellemelerini indirmeye sundu.

Güncelleme alan telefonlar arasında Galaxy Note, Z Fold ve Z Flip, Galaxy A ve Galaxy S serisi son model telefonlar yer alıyor. Yazılım güncellemesi, ayarlar kısmından kolaylıkla indirilebiliyor.

Nisan Ayı Güncelleme Alan Samsung Telefonlar

Samsung'un planladığı nisan güncellemesi, öncelikle güvenlik açıklarının kapatılmasını ve yeni güvenlik önlemlerinin getirilmesini ön görüyor. Samsung telefon modelleri arasında en büyük güncellemeyi, firmanın günümüzdeki marka yüzü olan Galaxy S23 serisi aldı. Yaklaşık 1 GB boyutundaki güncellemenin içerisinde güvenlik güncellemelerinin yanında Ultra modeli için kamera uygulamasında ince ayar imkanı gibi yenilikler eklendi.

Samsung'un iddiasına göre S22, S22+ ve S22 Ultra da dahil olmak üzere firmanın son çıkan akıllı telefonları, Google Pixel serisi telefonlar kadar güvenli olacak. Galaxy A serisi için One UI 5.1 Core güncellemesi yayınlanırken Galaxy Note serisinde de S Pen kullanımı için çeşitli düzeltmeler gerçekleştirildi.

Nisan ayı Samsung güncellemesi alacak telefon ve tabletler şu şekilde