Samsung Note 10, İki Farklı Versiyonla Geliyor

Samsung, Şubat ayında Galaxy Fold adındaki katlanabilir bir cihazla birlikte üç farklı Galaxy S10 modelini sunmuştu. Şimdi yeni bir raporda Galaxy Note 10 için iki farklı ekran boyutunun olacağı model numaraları ortaya çıktı.

Bu yıl içerisinde tanıtılması planlanan Galaxy Note 10 hakkında önemli bir detay ortaya çıktı. Note 10'un en az dört farklı modelle gelebileceği iddia ediliyorken, 4G ve 5G sürümleri olan farklı boyutlarda iki versiyon olacağı söylendi. SM-N970 ve SM-N975 model numaralarına sahip olacak Note 10'un muhtemelen Galaxy Note10+ olarak adlandırılan daha büyük versiyonu da olacak.

Önceki Galaxy Note 10 raporlarında telefonun 6.28 inç ve 6.75 inç ekranlarında geleceği ifade edilmişti. Aynı zamanda arka tarafına sırasıyla üç ve dört kamera kurulumunu barındıracağı dile getirilen Note 10 modellerinin a yrıca SM-N971 ve SM-N976 model şekline sahip 5G versiyonları olacak.

Henüz resmi bilgiler vermek için çok erken olan Note 10'un kullanıcıları meraklandırdığını söylemek gerekiyor. Büyük ekranlara sahip olacağı tahmin edilen cihazın her zamanki gibi üst düzey teknik özelliklere ve kameraya sahip olacağını söylemek mümkün. Peki ya siz iki farklı Note 10 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz?