Samsung Note 10+'ın Kamerası DxOMark'ın Yeni Lideri

Koreli üretici Samsung'un yeni amiral gemisi geçtiğimiz günlerde tanıtıldı ve cihaz her anlamda liderliğe aday görünüyor. DxOMark tarafından yapılan testte Note 10+'ın kamerası şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerası seçildi.

New York'ta düzenlenen etkinlikte özellikle kamera tarafına büyük önem veren Samsung, bunun karşılığı alıyor gibi gözüküyor. DxOMark'ın yapmış olduğu Note 10+ 5G incelemesi birinci sıraya yerleşti. Arka kamerası 113 puan alan cihaz bu anlamda 112 puanlık Huawei P30 Pro'yu geride bıraktı.

Ön kamerada ise 99 puan alan Note 10+'ın yine bu alanda da en iyisi olduğu belirlendi. Ayrıca Samsung, DxOMark incelemesinin özetinde açıkladığı gibi kamera puanları, tüketicilere akıllı telefon kamera performansı hakkında tarafsız ve güvenilir test verileri sağlandığını ifade ediyor.

10X Zoom ile oluşan görüntü

Renk ve kontrast konusunda gerçeğe yakın değerler sunabilen Note 10+'ın gece çekimlerinde ise bulanıklaşma yaşamadığı aktarıldı. Yani bu cihaz ile fotoğraf veya video çekerken gayet iyi sonuçlar alabileceksiniz. Aynı zamanda Galaxy S10+'da yaşanan bazı kamera hataları Note 10+'ın kamerasında giderilmiş gibi gözüküyor.

Hemen aşağıdan Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ incelememize ulaşabilirsiniz.