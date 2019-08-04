Samsung Note 10'un Kırmızı ve Mavi Renkleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 10'un piyasaya sürülmesine bir haftadan az bir süre kalmasına rağmen sızıntılar gelmeye devam ediyor. Note 10'un aksesuarları ve aura kırmızısı, aura mavisi renkleri ortaya çıktı.

Galaxy Note 10 için resmi Samsung aksesuarları, cihazla ilgili hangi kasa ve şarj cihazlarının beklenebileceği hakkında fikir veriyor. Kulaklık girişi bulunmayacağı iddia edilen Note 10'da 3.5mm jakı USB-C type'a çevirecek bir aksesuar bulunacak. Ayrıca Note 10 ilk defa kırmızı ve mavi aksesuarla sunulacak.

Daha önceden bilinen siyah,gümüş ve pembe renk seçeneklerine ek olarak aura mavisi ve aura kırmızıyla kullanıcılara sunulacak Note 10'da canlı renk tonları göze çarpıyor. Arka kasayı koruyacak cam yüzeyin altında parlak renklere yer verecek Samsung'un kutu içeriği olarak da tatmin edeceği düşünülüyor.

Silikon kılıfın haricinde hızlı erişime sahip olan bir kılıfla göz dolduran kutu içeriğinde ayrıca dönüştürücü ve şarj kablosu bulunacak. 7 Ağustos'ta lansmanı yapılacak Note 10 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyorken Samsung'un üst seviyeye iddialı bir rakip sunacağını söyleyebiliriz.