Samsung Note 9 Beş Farklı Renkle Gelebilir

Bir süre önce Galaxy Note 9'u tanıtacağı tarihi açıklayan Samsung'un şimdi de en az beş farklı renk seçeneği sunabileceği dile getiriliyor. 9 Ağustos Pazartesi günü tanıtılması planlanan cihazın aynı zamanda geliştirilmiş bir S-Pen'e sahip olacağını da daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

Galaxy Club tarafından sızdırılan bir rapora göre Note 9'un en az beş farklı renk seçeneği olacak. 9 Ağustos'ta tanıtılacak bu beş rengin ise siyah, gri, menekşe / mor, mavi ve kahverengi olduğu iddia ediliyor. Genel anlamda farklı kitlelere hitap etmek isteyen Samsung'un, yeni renk seçenekleriyle daha çok dikkat çekeceğine eminiz.

Ayrıca Samsung Galaxy Note 9 önceki sürümlerde olduğu gibi tamamen camdan üretilecek ve bu yüzden yeni renkler standart bir görünüme sahip olmayacak. Cam tasarımın getirdiği farklılıkla birlikte beş rengin daha özel bir görünüme kavuşacağı ifade ediliyor. Örneğin; kahverengi seçeneğinin hafif bir şekilde altına benzeyeceği ön görülüyor.

Bunun dışında Galaxy Note 8'in dört farklı renk seçeneği; gece yarısı siyahı, derin deniz mavisi, orkide grisi ve akçaağaç altını ile sunulduğunu unutmamak gerekiyor.

Yeni S-Pen Göz Kamaştırıyor

Tanıtım videosunda yepyeni bir S-pen olacağını vurgulayan Koreli üretici, özel bir düğmeyi kullanarak fotoğraf çekmesine olanak tanıyan yetenekler de dahil olmak üzere, çeşitli yeni özellikler ile S-Pen'i daha kullanışlı hale getirmek istiyor. Ayrıca müzik çalma kontrolleri de sunacak olan S-Pen, akıllı telefona takıldığında yeniden şarj edilmeyi destekleyen küçük bir pil içerecek.