Samsung Note 9'un Fiyatı Belli Oldu

Teknoloji devi Samsung tarafından 9 Ağustos Perşembe günü tanıtılacağı düşünülen Galaxy Note 9'un fiyat çizelgesi belli oldu. Endonezya'daki bir teknoloji marketinin afişinde görüntülenen Note 9'un bir hayli pahalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Tasarımsal anlamda Note 8 ile benzer olacağı dile getirilen Note 9'un en büyük farkı S-Pen'de olacak gibi gözüküyor. Zaten duyuru videosunda da özellikle S-Pen'e yer veren Koreli üreticinin, S-Pen üzerinde çeşitli özelliklere yer vereceği belirtiliyor. Bu anlamda telefonun kalemini daha kullanışlı yapmak isteyen Samsung, fiyat konusunda da sınırları zorlayacak.

Şirketin, en üst seviye amiral gemisi olacak Note 9'un 128GB’lık versiyonu için 940 dolarlık bir fiyat etiketini uygun gördüğünü belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda bir ilki gerçekleştirerek 512GB dahili depolamaya da yer veren Samsung, 512GB'lık model içinse 1215 dolar fiyat etiketiyle kullanıcıların bir hayli canını sıkacak gibi görünüyor.

Özellikle artan döviz kuru ve ek vergilerden dolayı ülkemize daha yüksek bir fiyat etiketiyle geleceği düşünülen Galaxy Note 9'un minimum 6000 TL olacağı söyleniyor. Ayrıca bazı kaynaklar da fiyat etiketinin 7000 ila 7500 TL arasında olabileceğini iddia ediyor. Bakalım Galaxy Note 9 gerçekten bu kadar pahalı olacak mı?

Peki ya sizce Samsung Türkiye, Note 9 için nasıl bir fiyatı uygun görür? Tahminlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!