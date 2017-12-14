Samsung Notebook 9, 2018 Yılına Bomba Gibi Girecek

Samsung Notebook 9, geride bırakmakta olduğumuz 2017 yılında 15 inç boyutlarına sahip dizüstüler arasında en ince ve en hafif seçeneklerden biriydi. Üstelik Notebook 9 ile yapılan testlerde 12 saatten fazla çalışma süresi vaat ediyordu. Öyle görünüyor ki Samsung bu modelini 2018 yılına da çok sağlam hazırlıyor. Daha fazla güç ve daha iyi performans mottosuyla çıkış yapacak Notebook 9 (2018) CES fuarının gözdesi olacak.

Notebook 9'un 2018 yılında ön plana çıkan özelliklerine baktığımızda, ilk olarak hafif ve dayanıklı olması dikkatimizi çekiyor. 2017 modelinde olduğu gibi metalle sarılmış olmasına rağmen, bu sefer Metal12 isimli daha hafif ve dayanıklı bir alaşım kullanılmış.

Yeni nesilin en önemli satış noktası ise sekizinci nesil Intel Core i7 kullanıyor olması ve Intel UHD grafikler dışında NVIDIA GeForce MX150 versiyonunu da dahil etmesi diyebiliriz. Öte yandan Samsung, "bir notebook'un içine yerleştirilen en büyük ve güçlü pil" ifadesiyle çalışma süresine de dikkat çekiyor.

Samsung Notebook 9 Ekran Görüntüleri

Samsung Notebook 9'un diğer önemli özellikleri:

16 GB'a kadar bellek

1 TB'a kadar SSD depolama alanı

Arkadan aydınlatmalı klavye ve hassas dokunmatik yüzey

Thunderbolt 3 USB-C (sadece 15 inç), USB-C, USB-A (iki), HDMI çıkışı, microSD kart slotu

Windows'a giriş için parmak izi okuyucu

Yeni nesile dair şimdilik herhangi bir fiyat belirtilmedi. Ancak bizler Samsung Notebook 9'un 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkmasını bekliyoruz. Bu harika cihaz ile ilgili daha fazla ayrıntıya ise CES 2018 fuarında ulaşacağız.