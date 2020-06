One UI 2.5 İle Samsung Telefonlar Reklam Göstermeye Başlayacak

Samsung telefon kullanıcıları için kötü bir haberimiz var. Samsung Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Fold 2 ile tanıtılacak One UI 2.5 güncellemesi, uygulamalara reklam getiriyor. Samsung One UI 2.5 güncelleme detayları haberimizde.

Uygulama İçi Reklamlar Gösterilecek!

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus/Ultra ve katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold 2 ile 5 Ağustos’ta tanışacağız. Bu etkinlikte One UI 2.5 arayüzü de tanıtılabilir.

Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü birçok yenilikle gelebilir ancak üzücü olarak uygulama için reklamları beraberinde getirecek. Stock Samsung uygulamalarında gösterilecek reklamların kilit ekranında da görüneceği belirtiliyor. Şimdilik detaylıca bilmiyoruz ancak reklamların sadece uygun fiyatlı Samsung telefonlarda gösterileceği, tüm ülkelerde gösterilmeyeceği söyleniyor. Bildiğiniz gibi Xiaomi, telefonlarında reklam göstermeye başlamış, eleştiri yağmuruna tutulmuş ve sonrasında değişikliğe gitmek zorunda kalmıştı. Reklamların kullanıcılar tarafından sevilmediği bir gerçek.

One UI 2.5, Android 10'un Bir Parçası Olacak

Samsung’un Galaxy S10 telefonu ile kullanım sunduğu ve şu anda birçok telefonda 2.1 sürümü yüklü olan One UI arayüzü, saf Android’e yakın bir deneyim sunduğundan kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Şu anda milyonlarca cihazın arayüzünü oluşturan One UI’ın yeni sürümü olacak 2.5, her cihaz için gelmeyecektir. One UI 2.5, Android 11 değil, Android 10’un bir parçası olacak.