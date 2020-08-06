Samsung One UI 3.0 Geliştiriciler için Sunuldu!

Samsung tarafından önümüzdeki dönemlerde yayınlanacak olan One UI 3.0 hakkındaki söylentiler ve sızıntılar bir süredir ortalıkta dolanıyor. Şirketin yeni kullanıcı arabirimi pek çok önemli yeniliği bünyesinde taşıyacak ve tam da bu nedenle kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Şimdi, yapılan resmi bir açıklama ile birlikte Samsung One UI 3.0 geliştiriciler için yayınlandı.

Samsung One UI 3.0 Nasıl Denenir?

Android 11 tabanlı One UI 3.0 kullanıcı arabirimini Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra için başlatan Samsung, bu sürümün geliştirici beta sürümü olduğunu ve herkese açık sürüm olmadığını söyledi. Şirketin geliştirici programına katılmak için başvuruda bulunmalı ve ortaklık izni istemelisiniz.

Mevcut durumda bu sürümün Amerika Birleşik Devletleri veya Güney Kore sınırları içerisinde yaşayan Galaxy S20, Galaxy S20+ veya Galaxy S20 Ultra kullanan geliştiriciler için olduğunu hatırlatalım. Program, herkese açık beta sürümünde Çin, Almanya, Hindistan, Polonya ve İngiltere için de geçerli olacak şekilde genişletilecek.

Şirketin bu sene hızlı davrandığını görmek memnun edici bir detay olabilir. Samsung, zamanında sunulmayan işletim sistemi güncellemeleri ile tanınan bir şirket olduğu için atılan bu adımlar oyuna liderlik etmek istediğini işaret ediyor. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.