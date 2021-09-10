Samsung One UI 4.0 Beta Çıkış Tarihi Ertelendi

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamalara göre One UI 4.0 Beta çıkış tarihi bir süre için ertelendi. Peki şirketin Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabiriminin beta programı için yeni bir tarih belirlendi mi? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

Samsung One UI 4.0 Beta Çıkış Tarihi Belirsiz Bir Süre için Ertelendi

Şirketin Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabirimi olan One UI 4.0, arayüz genelinde pek çok yenilikle birlikte gelecek. Normal şartlar altında beta programının 09 Eylül 2021 tarihinde belirli bölgelerde ve belirli cihazlarda kullanıma sunulması planlanıyordu ancak bu olmadı.

Samsung Güney Kore Topluluk Yöneticisi, konu hakkında yaptığı açıklamada gecikmeyi doğruladı ve "Anlayışınızı rica ediyoruz. Beta açılana kadar program hakkında sizi bilgilendiremeyiz." ifadelerini kullandı. Yani beta programın başlangıç tarihi ile ilgili net bir durum şu an için belli değil diyebiliriz. Başka bir deyişle erteleme belirsiz bir süre için yapıldı ancak çok da uzun sürmemesini bekliyoruz.

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