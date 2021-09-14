Samsung One UI 4.0 Beta Yayınlandı
Samsung, kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta kullanıcı arabirimini belirlenmiş cihazlar için resmi olarak yayınladı.
Samsung, kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta kullanıcı arabirimini belirlenmiş cihazlar için resmi olarak yayınladı. Uyumlu cihazlara sahip olan kullanıcılar, yeni sürümü herkesten önce deneyimleme şansı elde edecek.
Samsung One UI 4.0 Beta Uyumlu Cihazlar Hangileri?
One UI 4.0 kullanıcı arabiriminin beta programı şu an için Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri ile kısıtlı kalacak şekilde kullanıma sunuldu ancak uyumlu cihaz desteğinin ilerleyen haftalarda biraz daha genişlemesi bekleniyor. Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığı ile şu andan itibaren beta programına kayıt olabiliyor.
Bu arada beta programının şimdilik Çin, Hindistan, Almanya, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile kısıtlı kaldığını da söylemek isterim. Başka bir deyişle Türkiye'deki Galaxy S21 sahipleri, şu an için bu beta programından faydalanamayacak.
Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy A42
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A01
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy M42
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M21s
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M02
Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar
Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar - Bildiğiniz üzere Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi tarafında daha cömert ve daha hızlı bir yol izlemeye başladı.
Peki siz Android 12 ve One UI 4.0 ile sunulacak yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni kullanıcı arabirimini beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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