Samsung One UI 4.0 Beta Yayınlandı

Samsung, kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Android 12 tabanlı One UI 4.0 Beta kullanıcı arabirimini belirlenmiş cihazlar için resmi olarak yayınladı. Uyumlu cihazlara sahip olan kullanıcılar, yeni sürümü herkesten önce deneyimleme şansı elde edecek.

Samsung One UI 4.0 Beta Uyumlu Cihazlar Hangileri?

One UI 4.0 kullanıcı arabiriminin beta programı şu an için Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri ile kısıtlı kalacak şekilde kullanıma sunuldu ancak uyumlu cihaz desteğinin ilerleyen haftalarda biraz daha genişlemesi bekleniyor. Kullanıcılar, Samsung Members uygulaması aracılığı ile şu andan itibaren beta programına kayıt olabiliyor.

Bu arada beta programının şimdilik Çin, Hindistan, Almanya, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile kısıtlı kaldığını da söylemek isterim. Başka bir deyişle Türkiye'deki Galaxy S21 sahipleri, şu an için bu beta programından faydalanamayacak.

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Neler?

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M42

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M02

