Samsung, One UI 5'in Önemli Özelliklerinden Good Lock'u Detaylandırıyor

Samsung, One UI 5 ile piyasaya çıktığında Good Lock ile neler bekleyebileceğimiz hakkında kısa süre önce bazı tanıtımlarda bulundu.

Samsung, Kore web sitesinin topluluk bölümünde Good Lock'un yeni gelen özellikleri hakkında bir paylaşımda bulundu. One UI 5 için uyarlanmış özelliklere sahip özelleştirme yazılımının 24 veya 25 Ekim civarında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Koreli şirketin Good Lock için piyasaya sürmeyi planladığı özellikler, kullanıcılar ve kameraları için yeni bir özellik içeriyor. Yazılım, kullanıcıların ayrıntılı kamera ayarlarını kontrol etmeleri için bir yol sağlayacak. Samsung bunu özellikle açıklamadığı ve elimizdeki tek şey varsayımlar olduğu için bunun tam olarak ne anlama geldiğini bekleyip görmemiz gerekecek gibi görünüyor.

One UI 5 ile Good Lock Önemli Özellikler Kazanıyor

Good Lock, kullanıcıların uygulama içinde kendi ayarlarını arkadaşlarıyla da paylaşmasına olanak tanıyan bir işlev kazanıyor ve bu, başka birinin cihazında harika bir özelleştirmeyi taklit etmek isteyen kullanıcılar için iyi bir haber. Samsung ayrıca Good Lock aracılığıyla bağlantıları paylaşmanın daha kolay ve eğlenceli bir yolunu dâhil etmek istiyor.

Samsung kısa süre önce Android 13 tabanlı One UI 5'ten bahsetti ve "önümüzdeki haftalarda" gelmesinin beklendiğini söyledi. Şimdi bazı Good Lock özellikleriyle ilgili de bilgi sahibi olmamızla birlikte One UI 5 artık sandığımızdan daha yakın.