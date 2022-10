Samsung One UI 5'i Tanıttı

Android 13 yavaş yavaş yeni cihazlarda yerini almaya başladı. Bu kapsamda kendi kullanıcı arayüzlerini oluşturan telefon markaları, Android 13'ün tüm yeniliklerinden faydalanmayı amaçlıyor. Android cephesinin en güçlülerinden biri olan Samsung, Android 13'le birlikte gelmesi beklenen One UI 5'i yayınladı.

One UI 5 ile birlikte Android 12'nin üzerine büyük değişiklikler geldiği söylenemez. Fakat öte yandan Google'ın eklentileri dışında Samsung yeni kullanıcı arayüzüyle birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Android 13 One UI 5 Değişiklikleri

13 Ekim'de yayınlanan One UI 5 tanıtımında iOS 16'da rastladığımız birçok yeni özelliğin benzeri bulunuyor. Buna göre yeni iPhone 14'lerde bulunan ekran koruyucu özellikleri One UI 5 ile birlikte Samsung cihazlar için de geliyor. Artık ekran koruyuculara yeni saat tasarımları, hareketli duvar kağıtları ve çok daha fazlası koyulabilecek. Firma bu değişiklik sayesinde yeni bir imaj yaratmayı planlıyor.

Öte yandan One UI 5'te yine iOS'tan alışık olduğumuz "Modlar" özelliği de bulunacak. Samsung'un açıklamalarına göre telefonunuzun neredeyse tüm özelliklerinizi gününüzün veya haftanızın belirli aralıklarına göre otomatik olarak değiştirebileceksiniz. Örneğin işteyken özel mesaj ve aramaları iptal edip odağınızı koruyabilir, tatildeyken ise rahatsız edilmemenin tam keyfini çıkarabilirsiniz.

One UI 5 ile birlikte gelen bir diğer değişiklik de istiflenmiş widget sistemi olacak. Artık üst üste birçok widget eklenebilecek. Widgetlar arasındaki geçişler ise daha kolay olacak. Android 13'te artan güvenlik önlemlerine bir yenisi de Samsung tarafından geliyor. One UI 5 bulunan cihazlarda eğer vatandaşlık kimliği ve pasaport gibi kişisel bilgilerinizi içeren belgelerin fotoğrafını çekerseniz cihaz sizi buna karşı uyaracak.

One UI 5 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un Android 13 güncellemesi öncelikle firmanın son çıkan cihazlarına gelecek. Buna göre Android 13 ile gelecek olan Samsung Galaxy S22 ailesi, One UI 5'e sahip olan ilk cihazlar olacak. S22'lerin çıkışından kısa bir süre sonra ise Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 ve Galaxy S21 serisi cihazlar One UI 5 güncellemesi alacak. One UI 5 güncellemesi birkaç hafta içinde yayınlanacak.