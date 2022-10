Samsung, One UI 5.0'ı Yarın Tanıtacak

Samsung, Galaxy S22 serisi için iki ay önce One UI 5.0 Beta Programı'nı açtı. O zamandan beri şirket, One UI 5.0'ın dört beta sürümünü Galaxy S22'ye yayınladı. Ayrıca yeni beta yazılımını Galaxy A52 ve Galaxy S21 için de yayınladı. Şirketin yarın SDC 2022'de One UI 5.0'ı resmî olarak duyuracak.

Güney Koreli firma, web sitesinde, Samsung Developer Conference 2022 sırasında resmî olarak One UI 5.0 hakkında konuşacağını belirtti. Samsung, açılış konuşmasında UI/UX tasarım felsefesini, yeni özelliklerini ve uyumlu akıllı telefonlarını açıklayacak. Ayrıca şirketin SDC 2022 etkinliğinden kısa bir süre sonra One UI 5.0'ın kararlı sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor.

One UI 5.0 Ne Gibi Özelliklerle Geliyor?

One UI 5.0, Android 13'ü temel alıyor ve yenilenmiş arayüz tasarımı sunuyor. Genişletilmiş bir Renk Paleti özelliği, daha yumuşak animasyonlar ve geçişler ve daha şeffaf kilit ekranı özelleştirmeleri sunuyor. Ayrıca Samsung, Smart Widget'ları kullanımı daha kolay olan Stacked Widget'larla değiştirdi.

Samsung bunların yanı sıra bildirim özelleştirmesini ve izinlerini, ses ve titreşim ayarlarını iyileştirdi ve hızlı ayar geçişlerinin görünümünü biraz değiştirdi. Ayarlar uygulamasında artık bağlı aksesuarlarla ilgili tüm özellikleri görüntüleyen yeni bir Bağlı Cihazlar bölümü var.

Daha fazla One UI 5.0 özelliğini incelemek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.