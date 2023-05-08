Samsung, One UI Watch 5 Güncellemesini Tanıttı

Samsung Electronics, Galaxy Watch akıllı saatlerde kullanılmak üzere tasarlanan One UI 5 Watch güncellemesini tanıttı. Yeni yazılım, kişisel ve sezgisel bir sağlık deneyimi sunmak için tasarlanmış ve genel uyku düzenini destekleyecek iyileştirmeleri içeriyor. Yeni özelliklerin yanında, zindelik ve güvenliğe odaklanan One UI 5 Watch ile Galaxy Watch akıllı saatlere geliyor.

Samsung Electronics Mobil Deneyim Birimi Dijital Sağlık Ekibi Başkanı Hon Pak konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı olmanın en önemli koşullarından birinin de kaliteli bir gece uykusu olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Yeni One UI 5 Watch güncellemesi, kullanıcılara uyku kalitesini artırma konusunda yardımcı olacak. Böylece Galaxy Watch kullanıcıları her güne zinde ve hazır bir şekilde başlayabilecek."

One UI Watch 5 Hangi Özelliklere Sahip?

Samsung, sağlıklı uyku alanındaki çalışmalarının odağını daha iyi uykunun üç temel bileşenine yoğunlaştırdı. One UI 5 Watch, bu unsurları karşılayarak daha bütünsel bir uyku deneyimi vadediyor. Yeni geliştirilen Sleep Insights (Uyku Tablosu) Arayüzü, kullanıcının uyku puanını oluşturarak bedenin bir önceki gece ne kadar dinlendiğini ölçüyor.

Bunun yanında, sekiz farklı uyku tipinin belirlendiği Uyku Koçluğu özelliğine hem Galaxy Watch akıllı saat hem de eşleştirilmiş bir akıllı telefon üzerinden doğrudan erişilebiliyor.

Kaliteli uyku için konforlu bir uyku ortamı da son derece belirleyici. Samsung bu nedenle Galaxy Watch akıllı saatlerin diğer birçok cihazla olan bağlantısını daha da kusursuz hâle getirdi. Kullanıcının Galaxy Watch akıllı saati, uyku haline geçildiğini tespit ettiğinde Samsung SmartThings uygulaması, diğer bağlı cihazları sessize alarak, uyku için en elverişli ortamı otomatik olarak oluşturuyor.

Kişiselleştirilmiş Kalp Atış Hızı Bölgesi, Galaxy Watch akıllı saatin çeşitli koşu araçlarına eklendi. Bu yeni özellik, gerçek zamanlı koşu analizi ve kişiye özel aralıklı egzersiz programı oluşturuyor.

One UI Watch 5 Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

One UI 5 Watch, ilk olarak önümüzdeki dönemde piyasaya sunulacak yeni Galaxy Watch akıllı saatlerde bu yılın sonunda kullanılabilecek. ABD ve Kore’deki Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 akıllı saat kullanıcıları Samsung Members uygulaması üzerinden beta programı kullanmaya başlamak için Mayıs ayından itibaren kayıt yaptırabilecek.